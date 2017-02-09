Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan Ö.C, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra Bakırköy Adliyesine götürüldü. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ö.C, tutuklanarak cezaevine götürüldü.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Olayın ortaya çıkmasından sonra açığa alınan Ö.C’nin cezaevine girdiği sırada yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Tutuklanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.



"ONLARI BİZZAT BEN YAKALATTIM"

Gözaltı sonrasında açığa alınan müdür yardımcısı Ö.C. hakimlik ifadesinde, “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir'de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım.” demişti.