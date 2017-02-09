Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de oynadığı Adanaspor maçında yabancı oyuncu sayısı ihlali yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

İşte PFDK'nın kestiği ceza ile ilgili açıklaması:

"KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 30.01.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, (oybirliği)

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği) ile karar verilmiştir."