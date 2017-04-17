Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keskin Color, yeni 4D koleksiyonunu kırtasiye sektörünün en büyük fuarı olarak adlandırılan İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda tanıtacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ve 18 ülkeden 215 markanın yanı sıra 165 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile düzenlenecek fuar, 22-26 Şubat 2017 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Defterlerde hareket eden karakterler…

Keskin Color, kırtasiye ürünlerine yeni bir boyut getiriyor. Yeni 4D defter serisinin kapaklarında bulunan karakterler canlanarak çocuklara arkadaşlık ediyor. Bunun için IOS işletim sistemli telefon ve akıllı cihazlar için App Store, android telefon ve akıllı cihazlar için Google Play üzerinden Live Photo programını ücretsiz olarak indirmeniz yeterli oluyor.

Sihirli boyama kitapları…

Keskin Color’ın 4D sihirli boyama kitaplarında ise birbirinden sevimli karakter ve kahramanlar, çocukların boyadığı renklerle cep telefonu ve tabletlerde hayat buluyor. Sayfaların üzerinde 3 boyutlu olarak canlanan tüm figürler adeta masal dünyasından çıkarak gerçeğe dönüşüyor. Yine IOS işletim sistemli telefon ve akıllı cihazlar için App Store, android telefon ve akıllı cihazlar için de Google Play üzerinden Live Coloring programını ücretsiz olarak indirenler büyülü anlar yaşıyor.

Birbirinden eğlenceli 4D yapbozlar da tamamlandığı anda canlanarak çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Keskin Color’ın 4D ürün koleksiyonu, seçkin kırtasiyelerde ve zincir mağazalarda sizleri bekliyor…