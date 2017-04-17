Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle minik kızların keyifle izledikleri Karlar Ülkesi filminin kahramanları Elsa ve Anna, şimdi elektrik anahtar ve priz sektörünün lider kuruluşu VİKO’nun yenilenen Karre Kids serisinde çocuklarla buluşuyor. Tüm dünyada fenomen haline gelen Karlar Ülkesi, çocukların odalarındaki yerini alıyor. Ayrıca çocuk koruma özellikli Karre Kids priz modelleri, prizlerden kaynaklanabilecek elektrik çarpmalarına karşı da güvenlik sağlıyor. Karre Kids elektrik anahtarları ile de miniklerin odası bambaşka bir atmosfere bürünüyor.

Güvenlik için özel çocuk koruması…

Karre Kids çocuk korumalı, kapaklı prizlerle güvenliği ön plana taşıyor. Karlar Ülkesi filminin karakterlerinin süslediği anahtar, komütatör ve çocuk korumalı kapaklı prizlerden oluşan Karre Kids koleksiyonunda dekorasyon kadar güvenli kullanım da ilk sırada. Çocuk korumalı prizlerde ürüne eklenen özel koruma kapakları sayesinde ürünler ekstra güvenli hale gelirken, meraklı afacanlar da odalarında tek başlarınayken elektrik akımına maruz kalma tehlikesi yaşamıyorlar.