Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valstur Yönetim Üyesi Emre Özarslan, ideal bir tatil programı hazırlarken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda ipuçları verdi. Özarslan, ideal bir tatil programı hazırlarken ilk işin nasıl bir tatil istenildiğine doğru karar vermekten geçtiğini belirtti. Herkesin tatilden beklentisinin aynı olmadığını ifade eden Özarslan, "Kimi misafirler tüm gün plajda şezlonga uzanıp dalgaların sesini dinleyip güneşlenmeyi tercih ederken, kimi misafirler Çeşme gibi popüler bölgelerde sabaha kadar eğlenmeyi istiyor, kimi misafirlerde insan eli değmemiş bakir bölgelerde sessizlik ve huzur içinde kitap okumayı tercih ediyor. Bu sebeple hayalini kurduğunuz tatile sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak adına doğru karar vermeniz gerekiyor" dedi.

Özarslan, gençlerin daha çok her şeyi bir anda yapabilmek için neredeyse tatili hiç uyumadan geçirdiğini o yüzden tatil dönüşü dinlenmek için bir tatile daha ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



"Bahar aylarında hafta sonu kaçamakları daha çok tercih ediliyor"

Hafta sonu kaçamakları için en ideal zamanın bahar ayları olduğunun altını çizen Özarslan, bahar aylarında kısa süreli gidilebilecek destinasyonlar konusunda tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "Bahar aylarında gidilebilecek destinasyonların sayısı zirve yapıyor ama en çok tercih edilen turlar hafta sonu kaçamakları oluyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan misafirlerin hafta sonlarında Eskişehir Odunpazarı turlarına, Şile Ağva Polonezköy gibi günübirlik turlara, Taraklı Mudurnu Göynük Abant Beypazarı gibi bir gece konaklamalı turlara, hafta sonu iki gece konaklamalı Assos Ayvalık Bozcaada gibi turlara ilgisi çok fazla. Tabiki havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Karadeniz Turları ile Likya-Pamfilya turları da önemli derecede tercih edilmektedir".



"Bozcaada'ya mutlaka gidin"

19 Mayıs'ta havalarında ısınmaya başlamasıyla tatilcilere, özellikle Kuzey Ege bölgesini tavsiye ettiklerini söyleyen Özarslan, "Bu bölge yazlıkçılar dışında hala güney bölgelerimiz kadar hak ettiği değeri görememekte. Oysa Kuzey Ege bir kez gidildiğinde mutlaka yeniden gidilmek istenen bir bölgedir. Örneğin, Kaz Dağları dünyanın akciğerleri olarak nitelendirilen sınırlı sayıda çok özel bölgeden biridir" diye konuştu.

Özarslan, Bozcaada'yı mutlaka hayatınızda en az bir kez gidilmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyleyerek, "Gittiğinizde Türkiye'nin en iyi korunmuş kalesine çıkıp manzaranın keyfini çıkarmayı sakın atlamayın. Hele dolunay zamanına şansınız varsa denk gelirseniz, Göztepe' ye çıkıp bir tarafta güneşi batırırken bir taraftan dolunayın doğuşunu izleyin ve hayatınız boyunca unutamayacağınız bir ana tanıklık edin. Elbette oraya kadar gitmişken ünlü ressam Cemil Onay'ın instagramda en çok paylaşılan saçları yazın yeşil sonbaharda kızıl olan 'Göz Kırpan Kız' resminin önünde fotoğraf çektirmeyi de unutmayın" dedi.



"140'a yakın destinasyona kültür turları düzenliyoruz"

Valstur olarak kuruldukları yıldan beri kültür turlarına çok önem verdiklerini belirten Emre Özarslan, "Bu itibarla 30'a yakın farklı şehirden 140'a yakın farklı destinasyona turlar düzenlemekteyiz. Kültür turlarında yıllardır olduğu gibi Kapadokya turları hala cazibesini korumakta ve yılın her ayında bu bölgeye turlar düzenlenmekte. Baharın gelmesiyle birlikte özellikle Ege-Akdeniz turları ile Karadeniz turları çokça tercih edilmektedir. Son yıllarda tur programlarından çıkarılan GAP turlarını da bu yıl itibariyle hak ettiği değerine yeniden kazandırmak için portföyümüze almayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Erken rezervasyon yaptıranlar daha çok tatil yapıyor"

Emre Özarslan "Erken rezervasyon, acenteler ile otellerin yaptıkları anlaşmalar sayesinde müşterilere rezervasyonlarını erken satın almaları koşuluyla çok özel fiyatlar ve indirim avantajları sunulmasıdır. Son 10 yıldan beri ülkemizde özellikle iç pazarda başarıyla uygulanmakta ve her sene daha da yaygın hale gelmektedir. Erken rezervasyonun mantığı erken satın alıp ucuza mal etmektir. Tüketici açısından en büyük avantajı otellerin sezon fiyatlarının en taban şartlarından satın alınabilmesidir" dedi.

Emre Özarslan erken rezervasyon yaptırmanın dezavantajları konusunda ise şöyle konuştu: "Olağanüstü koşullar (doğal afetler, siyasi krizler, terör gibi firstmajor durumlar) söz konusu olmadığı takdirde erken rezervasyon yaptırmanın herhangi bir dezavantajından bahsedilemez. Bu gibi koşullarda ise erken satın alan misafirlerin sonraki aylarda beklediği fiyat artışları bazı tesislerde gerçekleşmeyebilir. Bunun sebebi ise otel fiyatlarının dinamik fiyatlandırma sistemine bağlı olmasıdır. Yani, otellerin fiyatları doluluklarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Önden gelen rezervasyonlar ile fiyatlarını sonraki aylarda arttıran bir tesis yaşanan firstmajor durumlar neticesinde iptal olan çok sayıda rezervasyon ile fiyatlarını bir anda düşürebilir. Bu gibi durumlarda erken rezervasyon yaptıran misafirin kendisini zarar etmiş olarak hissetmesine sebep olabilmektedir. Valstur olarak böyle bir durumda fiyat farkı iadesi yaparak erken alan müşteriyi mağdur etmiyoruz".