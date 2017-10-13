Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTV oranı ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 40 oranında arttırılmasına ilişkin tasarı geçtiğimiz günlerde iptal edilmiş ve ardından yeni MTV oranının ne kadar olacağı hakkında bekleyiş başlamıştı. Peki MTV ne kadar oldu?

MTV NE KADAR OLDU? (2017)



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin geçtiğimiz günlerde yüzde 40 oranında arttırılacağına yönelik tasarıdan vazgeçilmişti. Tasarıya göre yeni yıldan itibaren tüm araçların MTV oranında yüzde 40'lık bir artış uygulanacaktı. Tasarıdaki yüzde 40'lık artışa yönelik gelen itirazlar üzerine tasarıdan vazgeçildi ve yeni MTV oranı için bekleyiş başladı.





Araç sahibi olan vatandaşların büyük merakla beklediği yeni MTV oranı hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden vergi kanunlarının değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşmesinde yeni MTV oranı hakkında bir önerge verildi.

Yeni MTV oranına ilişkin sunulan önergede MTV'deki artış yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Aynı zamanda 1300 cc'nin altındaki araçlarda ise MTV artışı yüzde 15 olacağı belirlendi. Motoru 1300 cc'nin üzerinde olan araçlar ise yüzde 25 oranında MTV ödemesi yapacak.









