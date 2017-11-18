Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açtığı bildirildi.Mısır'daki yerel basın organlarında yer alan haberlere göre, Mısır yönetimi Refah Sınır Kapısı'nı hasta ve öğrenci gibi insani durumu nedeniyle giriş ya da çıkış yapması gereken kişiler için 3 günlüğüne istisnai olarak açtı.

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını, hükümetin Refah Sınır Kapısı'ndaki görevine 15 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.