Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her kış doğalgaz faturası en kabarık faturalar arasında zirveleri kimselere kaptırmamaktadır. Kış kapıya dayandı. Kar yurdun dört bir yanında etkili olmaya başladı.Kimisi kombileri bir açıp bir kapıyor. Kimisi ise tek bir ayarda sabit tutuyor. Kimisi ise battaniyelere sarılıyor yine ısınamıyor. Hem ısınıp hem az fatura ödemek mümkün olabilir mi? Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Sorusunun cevabını detaylı bir şekilde haberimizden öğrenebilirsiniz.Bütçem sarsılmasın, maaşım faturalara gitmesin istiyorsanız. Haneleride yüzler gülsün diye doğalgaz faturası nasıl az gelir? bilgilerini sizler için derledik. İşte tasarruf önerileri...

"ELEKTRİK FATURALARINI DA DÜŞÜRMEK MÜMKÜN"



Prof. Dr. Haydar Aras, ülkedeki mevcut binaların yüzde 80’inin yalıtımsız olduğu göz önüne alındığında, konutlarda ısınmak için Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 3 katı daha fazla enerji kullanıldığının ortaya çıktığını vurgulayarak, “Isı yalıtımı yaptırdığınızda sadece doğalgaz faturanızda değil aynı zamanda elektrik faturalarında da yüzde 50’ye yakın tasarruf etmeniz mümkün” ifadelerini kullandı.

KOMBİYİ AÇ KAPA YAPMAK

Genel kullanımda yaygın bir yanlış olarak, ev ısınınca kombi kapatılmaktadır. Bu yöntemle tasarruf edileceğini düşünmek doğru değildir. Kombi her açılışında fazladan enerji harcamak zorunda kalacaktır. Bunun yerine, eviniz ısındığında, kombiyi düşük seviyeye getirmek daha doğru bir tercih olacaktır.Tasarruf için zaman ayarlı kombiler de kullanabilirsiniz. İşten eve dönüş saatinizden önceye ayarladığını kombi çalışmaya başlayarak evi siz gelmeden ısıtacaktır. Böylece kombiyi yüksek ısıda çalıştırmak zorunda kalmazsınız.Bunların yanı sıra kapı ve pencerelerin ısı kaçırmadığından emin olmalısınız ve kullanmadığınız odaların peteklerini kapalı tutabilirsiniz.

“FATURANIZDA YÜZDE 15 AZALMA OLACAKTIR”



Doğalgaz kullanımında tasarrufa giden insanlar için kombi bakımının da önemine değinen ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Aras, “Kombinizin bakımını ve baca temizliğini yetkili servisine mutlaka yaptırmalısınız. Bu işlemi yaptırdığınızda göreceksiniz ki faturanızda yüzde 15 azalma olacaktır. Isıtma sezonunun başlangıcında periyodik olarak radyatör temizliğinizi ve kombi bakımınızı yaptırmayı ihmal etmemelisiniz” diye konuştu.

DOĞRU KOMBİ TESİSATI



Kombininin iyi olması gerektiği kadar, tesisatının da doğru şekilde yapılmış olması oldukça önemlidir. Boşa enerji harcamamak için bu konuya özen göstermek gerekiyor. Peteklerin eşit şekilde ısındığından emin olmak gerekir. Bazı odalar ısınırken, bazı odalar ısınmıyorsa peteklerde bir sorun var demektir.Tesisat boruları çok dirsekliyse de enerji kaybı yaşanır. Tesisatta mümkün olduğunca düz borular kullanılmalıdır.Kombi seçimi ve petek sayısında evin ölçülerine uygun bir seçim yapmak gerekir.

“KIŞ AYLARINDA ODALARDA ÇAMAŞIR KURUTMAYIN”



Öte yandan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Aras, insanların özellikle kış aylarında radyatör ve ısıtıcı kullanımında sık sık yaptığı hatalardan bahsederek, “Isıtıcınızın veya radyatörünüzün önüne veya üzerine kesinlikle eşya, mermer ya da çamaşır koymayın. Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’si tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam isi kaybını önemli ölçüde azaltır. Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın” ifadelerini kullandı.

DIŞ CEPHE YALITIMI

Yeni yasayla birlikte dış cephe yalıtımı zorunlu hale geliyor. Bu da dış cephe yalıtımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Eğer tasarruf etmek istiyorsanız kesinlikle iyi bir dış cephe yalıtımı yaptırmış olmanız gerekiyor. Dış cephe yalıtımı hem tasarruf etmenizi sağlar, hem de evdeki rutubet sorununu çözer.Dış cephe yalıtımı binalarda ihmal edilen konuların başında gelir. Oysa tasarrufta en önemli unsur dış cephe yalıtımıdır. Bunun için, eğer bir apartmanda yaşıyorsanız, bina sakinleriyle anlaşarak dış cephe yalıtımı yaptırmalısınız.

“GÜNEŞ IŞINLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANIN”



Aras, radyatör kullanımı konusunda da önerilerde bulunarak, “Kesinlikle ısıtılan mahalde radyatörlerin önlerini ve üstlerini kapatılmamalısınız, bu tip eylemler ortamda ki sıcak hava akışını ve dağılımını engeller. Eğer yeni bir kombi alacaksanız mutlaka yoğuşmalı cihazları tercih etmelisiniz. Böyle bir tercih neticesinde yüzde 30 a varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Eğer konutunuz merkezi sistemle ısıtılıyorsa öncelikle sitenin veya apartmanın ilk olarak ısı yalıtımını yaptırması ve akabinde ısı pay ölçer sistemine geçmesi faydalı olacaktır. Böylece ortak kullanım alanlarının dışında, ısınmak için sadece kendi dairenizin harcadığı doğalgazın bedelini ödemiş olursunuz. Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak güneş ışınlarından daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önler. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın” ifadelerine yer verdi.