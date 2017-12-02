Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır? 1 Bitcoin kaç TL? gibi merak ettikleriniz haberimizde. Bitcoin 008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ฿, kısaltma ise BTC‘dir. İşte bitcoine dair merak ettikleriniz

BİTCOİN NEDİR?

2008 yılında deneysel olarak başlatılan ve günüzde popüler hale gelen sanal para birimi Bitcoin (sembol: ฿, kısaltma: BTC) Satoshi Nakamoto takma isimli Craig Wright tarafından çıkarılmıştır. Bitcoin'in herhangi bir sahibi yoktur. Bu nedenle transfer işlemleri arada bir aracı olmadan iki taraf arasında gerçekleşmektedir.

Herhangi bir güç ya da merkeze bağlı olmadığı için bir Bitcoin'in fiyatı arz ve talep koşullarına göre belirlenmektedir. Ekonomide olduğu gibi talep arttıkça fiyat yükselirken azaldıkça fiyat düşer.

Bitcoin'i kullanmak için öncelikle bir sanal cüzdan oluşturmak gerekir. Bu cüzdanlarda herhangi bir sınır bulunmadığı için bir kişi istediği kadar cüzdan oluşturabilir. Bitcoin transfer işlemleri bankadaki IBAN numarası gibi cüzdan numarasına gerçekleştirilir.

Herhangi bir merkeze bağlı olmaması nedeniyle ekonomi uzmanları tarafından övülen Bitcoin'de siber saldırılar büyük risk oluşturuyor.