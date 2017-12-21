Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, A.D'nin (32) kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Yaşar Doruk'a (82) çarptı. Kazada ağır yaralanan Doruk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçtığı ileri sürülen sürücünün yakalandığı öğrenildi.