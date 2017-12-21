Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, A.D'nin (32) kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen Yaşar Doruk'a (82) çarptı. Kazada ağır yaralanan Doruk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçtığı ileri sürülen sürücünün yakalandığı öğrenildi.
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
21.12.2017 - 00:15 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Etiketler : zonguldak,zonguldak kaza,haberler,
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