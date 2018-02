Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor 2018 eleme, survivor canlı ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Survivor tüm heyecanı ile başladı. Oynanan ödül oyunlarının ardından bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Sunucu Acun Ilıcalı oyunda değişiklikler yaptığını da açıklamıştı. Survivor eleme ve survivor dokunulmazlık oyunu bu yıl şöyle olacak. Tek oyun oynanacak. Bireysel oyunu kazanan bir aday ve performansı en iyi olan yarışmacı da bir aday çıkaracak. Bu akşam yaşanan çekişmeli oyunun ardından survivor eleme gerçekleşecek. Peki dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler aday olarak çıktı, kim elendi, survivor eleme gibi aranılanlara sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte survivor eleme ile ilgili merak ettikleriniz...



Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Dokunulmazlık oyunu sonrası iki adadan bir isim yarışmaya veda edecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SMS SONUÇLARI?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk dokunulmazlık oyununun bugün oynanacağını açıkladı. Nefes kesen oyunlar ardından akşam düzenlenecek olan konseyde yarışmacıların vereceği oylar sonrası bir isim adaya veda edecek. Her iki takımda karşı adadan birisini göndermek için kıyasıya mücadele verecek.



SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU DÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam yapılan ödül oyunun galibi 10-7 ile All Star oldu. Oyun sonrası sandiviçlerini yiyen All Star takımının yüzü gülüyordu.

SURVİVOR 7. BÖLÜM TANITIMI

SURVİVOR 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2018'in 6. bölümünde oynanan ödül oyununda ödül, bir gıda markasının keklerinden kazanan takıma kişi başı 3 adet verildi. Engeller aşılarak sona gelindiğinde 2 adet Amerikan futbol topunu sepetin içine basket atmaya çalışıldı.

Ödül oyununun ilk mücadelesinde Ümit Karan Melih'e karşı yarıştı ve bu mücadelede Ümit Karan galip geldi. İkinci mücadelede Sahra ile Gizem arasında oynanan oyunda kazanan taraf Sahra oldu ve All Starlar durumu 2-0 yaptı. Üçüncü mücadelede Murat Ceylan ile Marcus yarıştı ve Gönüllüler durumu 2-1 yaptı. Dördüncü mücadelede Funda ile Merve yarıştı ve Merve kazanarak durumu 3-1 yaptı. Bir sonraki yarış ise Nihat Doğan ile Cumali Akgül arasında gerçekleşti. Nihat Doğan bu yarıştan galip geldi, durum 4-1.

Altıncı mücadelede Nevin ile Damla arasında oynanan yarışta Damla durumu 5-1 yaptı. Yedinci karşılaşmada Ramazan ile Turabi yarıştı ve kazanan taraf Turabi oldu, durum 6-1. Sekizinci yarışta Sema Yağmur'a karşı yarıştı, kazanan taraf Sema oldu ve durum 7-1. Bir sonraki yarışta Nihat Doğan ile Anıl yarıştı ve Nihat Doğan bu yarıştan galip geldi, durum 8-1. Onuncu mücadelede Funda ile Sahra yarıştı ve Sahra durumu 9-1 yaptı. Yarışmanın son mücadelesi ise Murat Ceylan ile Anıl yarıştı, Murat bu karşılaşmadan galip gelerek yarışmanan kazanan takımını açıkladı, durum 10-1.

Gönüllüler takımında Birsen, All Star takımında ise Ecem sağlık problemleri sebebiyle ödül oyununda oynamadı.