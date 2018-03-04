Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzliyecilerin severek izlediği ve reytinglerde rekor kıran Sen Anlat Karadeniz'de Fatih ve Murat karakterleriyle özdeşleşen ikizlere söylenen 'Yangaz' kelimesinin anlamının ne olduğu diziyi seyredenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Fatih ve Murat ikizine neden 'yangaz' deniliyor? Yangaz nedir, ne anlama gelir, kelime kökü nedir? İşte 'yangaz' kelimesinin anlamı...

YANGAZ NE DEMEK? NE ANLAMA GELİR?

Türkçe "yangurmak" (anırmak kelimesinin kökeni), "yangramak" kelimelerinden gelir. Bu sözcükler gürültü etmek, çınlamak anlamlarına gelir. Aynı zamanda her türlü numarası olan adam. 'Pislik işler çeviren'

YANGAZ'IN SÖZLÜKTEKİ ANLAMI

'Yangaz' sözlükte şu anlamlara gelmektedir; Düzenci, yalancı.Haylaz, yaramaz.

