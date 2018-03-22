Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıma uğramak nedir? Uçağın kırıma uğraması ne demek? Nevşehir'de düşen askerî uçağımızın ardından TSK'dan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." dendi. Peki kırıma uğramak ne demek? Uçak neden kırıma uğrar? İşte detaylar...

Kırıma uğramak ne demek?

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Uçakların tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.