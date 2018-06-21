Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Amasya milletvekili adayları, bu şehirdeki vatandaşlar ve diğer illerde yaşayan kişiler tarafından aranmaya başlandı. Merakla sorgulanan MHP Amasya Milletvekili Adayları, 3 kişiden oluşuyor. Peki, MHP Amasya adayları kim? İşte, YSK'ya bildirilen MHP listesi hakkında bazı bilgiler

YSK'DAN ÖNLEM

YSK'nin Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı ekstra tedbirlerin alınması gündeme geldi.

Bu kapsamda, YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.

Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nin mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak. Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.



AMASYA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- KADİR KUTAY SAMSUN YÜKSEK ESNAF

2- MURAT SUŞEHİRLİ ORTA ELEKTRİK TEKNİSYENİ

3- ERGANİ CANBOLAT YÜKSEK ASTSUBAY