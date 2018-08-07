Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman, hangi tarihte gibi merak edilenler internette bedelli askerlik yapmayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Sırasıyla bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik gün sayısı gibi detaylar belli olmuştu. 21 gün süreceği açıklanan bedelli askerlik başvuruları ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bedelli askerlik ücreti ne zaman ödenecek sorusu da akıllara gelen bir diğer soru. Yaklaşık olarak 400 bin başvurunun beklendiği bedelli askerliğe şimdiden 200 bin başvurunun yapıldığı açıklandı. Bedelli askerlik hangi illerde yapılacak sorusunun cevabı geçtiğimiz günlerde verilmişti. Yayınlanan bedelli askerlik kılavuzu ile merak edilen tüm diğer soruların da cevabı verilmiş oldu. İşte merak edilen sorular ve cevapları; Bedelli askerlik başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Bedelli askerlik başvuru kılavuzu, bedelli askerlik kredisi ve tazminatı, bedelli askerlik hangi illerde yapılacak...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN VE HANGİ TARİHTE?

Bedelli askerlik başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar uzun zamandır konuşuluyor. 2018 Bedelli Askeri başvurularının ne zaman başlayacağını merak eden asker adayları için, yürürlüğe girerek yasalaşan bu sistemin, Resmi Gazete’de yayımlandıktan itibaren 3 ay içerisinde yurt dışı temsilciliklerine veya askerlik şubelerine başvuru olanağı elde edebilecekleri açıklandı.

BEDELLİLER İÇİN 3 AY BAŞLADI

25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Yükümlüler için 3 aylık süre de başladı. 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı olan yasa ile, 400 bin civarında başvuru ve 6 milyar lira gelir bekleniyor.

2018 BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli Askerlik başvuru tarihlerini/başvuruların ne zaman yapılacağını merak eden asker adayları bir yandan Bedelli Askerlik başvurularının nasıl yapılacağına dair sorgulamalarını hız kesmeden yürütüyor. Bedelli Askerlik başvuru işleminde bulunabilmek için öncelikle şayet Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet ediyorsanız Bedelli Askerlik başvurusunu askerlik şubelerine, bununla birlikte ülke dışında ikamet ediyorsanız konsolosluk şubelerine bizzat yapmanız gerekmektedir.

Öte yandan Bedelli askerlik başvuru işlemini bizzat yapma şartı bulunmaktadır, yani vekaletle yahut posta ile gerçekleştirme imkanınız bulunmamaktadır.

Bedelli Askerlik başvurusunu gerçekleştiren asker adayına, ödemesi gereken miktar ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini içerisinde bulunduran bir belge teslim edilmektedir.

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyen kişi kendisine teslim edilen bu belgeyle birlikte bankaya gidip ödeme işleminde bulunmalıdır.

Son olarak ödeme işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin bir asıl olmak üzere toplamda üç nüsha dekontu, Bedelli Askerlik başvurusunda bulunulan merkeze iletilmelidir.

BEDELLİ ASKERLİK KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

2018 BEDELLİ ASKERLİK YAŞ SINIRI NEDİR?

Bedelli Askerlik hususuna ilişkin geçtiğimiz günlerde TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’de kabul edilen tasarı doğrultusunda; bedelli askerlikte yaş sınırı olarak, 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak açıklandı. Askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı göz önünde bulundurularak belirlenen teklife göre; her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan ve bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yasalaşarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık zaman dilimi süresince askerlik şubelerine yahut yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.

O İLLERDEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BEDELLİ ASKERLİK İÇİN HAZIRLANIYOR

Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.