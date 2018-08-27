Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Erhan Gülveren kimdir?' sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürü'nün değişebileceği ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte yeni Emniyet Müdürü olarak atanabilecek isimler arasında Erhan Gülveren de iddia edildi. Erhan Gülveren kimdir?

ERHAN GÜLVEREN KİMDİR?

Erhan Gülveren, 1963 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini aynı ilde bitirdi. 1981 yılında Polis Kolejini, 1985 yılında Polis Akademisini derece ile bitirdi.

1985 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Elazığ, Aydın(Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü), Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptı.

2008 Yılında 1. Sınıf Emniyet Müdür rütbesine terfi ederek Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak göreve başlayan Gülveren, 2015 yılı Ocak ayından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne ataması yapıldığı tarihe kadar geçen sürede Polis Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Almanya ve İngiltere’de mesleki gezi ve incelemelerde bulundu.,

Gaziantep Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2017 yılı Ağustos ayında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Gülveren, yurtiçinde mesleki birçok kurs ve seminerlere katıldı. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.