Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? | Hadi Yarışması 6 Eylül İpucu sorusu cevabı... Online bilgi yarışması Hadi, hız kesmeden devam ediyor. Günde 2 kez oynanan yarışmaya ilgi oldukça yoğun. Sİtenin resmi sosyal medya hesabı her oyundan önce yarışmayla ilgili bir ipucu paylaşıyor. Bugün oynanan öğlen oyunun da kazananlara para dağıtmaya devam etmişti. Bu akşam saat 20:30`da bir oyun daha var.Ve HADİ yarışması yeni ipucunu paylaştı. HADİ yarışmasının ipuçlarını bu haberimizden takip edebilirsiniz. Hadi ipucu nedir diye merak eden yarışmacılar için beklenen paylaşım yapıldı. Akşam yarışması için paylaşılan ipucu bir spor faaliyeti oldu. Hadioynalive hesabından verilen ipucunda 'Hadi bu akşam Spor Gecesi’yle 20:30’da. Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? ' denildi.

Hadi sorusu ipucu: Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? İşte bu sorunun cevabı...

EN PRESTİJLİ BİSİKLET YARIŞI NEREDE YAPILIYOR?

Bisiklete binmek çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. Peki hiç bu sporu yapmayı düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz de hiç izlediniz mi? Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?

Bisiklet yarışlarının en büyük 3 tanesi, Büyük Tur olarak adlandırdığımız Grand Tour organizasyonunun içerisinde yer alır. Grand Tour içerisinde Tour de France, Giro d’Italia ve Vuelta a Espana yarışları yer alır. Yılın farklı dönemlerinde yapılan bu 3 yarışta toplanan puanlara göre sıralamalar belirlenir.En prestijli bisiklet yarışı, yukarıdaki 3 yarıştan Tour de France, yani Fransa Bisiklet Turu'dur.