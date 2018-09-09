Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'MasterChef Murat kimdir, MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Özdemir kimdir' gibi sorular MasterChef izleyicisi tarafınfan merak ediliyor. Daha önce yine TV8 ekranlarında 'Yemekteyiz' programında gördüğümüz Murat, o programda da oldukça dikkat çekmişti. Murat, gerek kişiliği, gerek performasıyla büyük ilgi çekiyor. Peki MasterChef Murat kimdir, kaç yaşında? İşte jürileri çileden çıkaran Murat Özdemir ile ilgili bilgiler...

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR? (MASTERCHEF MURAT KİMDİR)

Yemekteyiz'te 7 Mayıs haftası yarışan Murat Özdemir'in memleketi Bolu'dur. Aşçı olan yarışmacı 45 yaşında, evli ve bir kızı vardır. Fitness yapmayı, gezmeyi ve boş bulduğu mekanlarda oturmayı çok sevdiğini söyledi. Şimdi ise MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor. Daha önce de Yemekteyiz finalinde tepki çeken sözleri nedeniyle programdan kovulmuştu.