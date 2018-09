Türkiye Gazetesi

Keman türleri nelerdir? En kalın sesli keman türü hangisidir? Hadi 10 Eylül ipucu soru ve cevabı ile ilgili merak edilenleri derledik. Her akşam 20.30'da Müge Boz ve Merve Toy'un sunumuyla oynanan mobil yarışma Hadi, bu akşam da binlerce lira dağıtmaya devam ediyor. 6 bin lira ödüllü yarışmanın ipucu, Hadi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 10 Eylül Hadi ipucu 'keman' oldu. Hadi bilgi yarışmasına katılacak olanlar ipucundan yola çıkarak cevabı arıyorlar. Hadi 10 Eylül ipucuna dair ayrıntılar haberimizde... Keman türleri nelerdir, en kalın sesli keman türü hangisidir, en kalın sesli kemanın adı nedir? İşte cevap...

EN KALIN SESLİ KEMAN TÜRÜ HANGİSİDİR?

En kalın sesli keman türü, bu akşam oynanacak olan oyunun ipucu olarak yayınlandı. İşte keman türleri ve en kalın sesli keman türü...

Keman gibi yaylı enstrümanların kökeni, Orta Asya göçebe atlı kültürlerinden gelmektedir; Kazak Kopuzu buna misal olarak gösterilebilir. Tüm bu enstrümanların yayları günümüzde de olduğu gibi at kılından yapılır. Bu müzik aletleri, Orta Asya'dan İpek Yolu aracılığıyla, Çin'e, Hindistan'a ve Orta Doğu'ya yayılmıştır. Farklı müzik türlerinde kullanılan ve oldukça kaliteli sesler elde edilmesini sağlayan, yine solo tarzda müziğe eşlik edilen keman ailesinin üyeleri ise; kontrabas, çello, viyola ve kemandır. Hepsinin farklı tınıları ve farklı kullanım alanları vardır.

Hadi Nedir?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.