Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kızın babası Erdoğan Bayrak, yaklaşık 1 ay önce mail atarak Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan kızının doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı göndermesini rica etti. Yılmaz da bu talebi geri çevirmedi ve Şüheda’ya görüntülü mesaj gönderip tablet hediye etti.