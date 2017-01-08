Genç kızın babası Erdoğan Bayrak, yaklaşık 1 ay önce mail atarak Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan kızının doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı göndermesini rica etti. Yılmaz da bu talebi geri çevirmedi ve Şüheda’ya görüntülü mesaj gönderip tablet hediye etti.
Liseliye Bakan sürprizi
08.01.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat Mehmet Emin Saraç Kız Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi Şüheda Bayrak, 15 yaşına girdi.
Etiketler : meb,
436051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/436051.aspx
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