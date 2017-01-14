Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinem Erciyas

Millî Eğitim Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı müfredat değişikliği ile ilgili taslak hazırlandı. Yeni müfredatta Finlandiya modeli benimsendi. Kitaplarda az bilgi, çok kazanım sistemi belirlendi. Yeni müfredat taslağında yer alan değişiklerden bazıları şöyle...

53 ZORUNLU DERS: 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin müfredatı yeniden hazırlandı. 85 düzeyde 19 ilkokul ders programı, 87 düzeyde 34 lise ders programı tekrar gözden geçirildi. 1000 öğretmen ve akademisyen yenileme çalışmalarında görev aldı. Yeni müfredat bu yıl eylül ayında öğrencilerin karşısında olacak. Gelecek yıl 1, 5 ve 9'uncu sınıflardan itibaren uygulamaya geçecek. TEOG, YGS ve LYS'ye girecek öğrenciler yeni müfredattan etkilenmeyecek.

20 ŞUBAT'TA SON ŞEKLİ VERİLECEK: Öğretmenden veliye, öğrenciden uzmanlara kadar herkes 1 ay süreyle yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Kimse adını-soyadını ve mail adresini vermek zorunda değil. Yapılacak öneriler incelenerek müfredat çalışmalarına 20 Şubat'ta son şekli verilecek ve kitap yazımları başlayacak.

STEM PROGRAMI: Yeni müfredatta Finlandiya modeli benimsendi. ABD başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan STEM Programı uygulandı. Matematik içinde hayat bilgisi, Türkçe'de kodlama, Tarih içinde kodlama kazanımı sağlanacak. Kodlama dersi 1'den 4'e kadar tüm derslerin içine yerleştirildi.

AYRIMCILIK İFADELERİ YOK: Ders programlarında girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi konular müfredata girdi. Kitaplarda yer alan dil, din, ırk ayrımcılıkları giderildi. ABD başta olmak üzere birçok ülkede geçmişte yaşanan siyah-beyaz ırk ayrımını çağrıştıracak kelimeler ayıklandı.

YAKIN TARİH YER ALACAK: Tarih kitaplarında Atatürkçülük'ün yanı sıra ilk kez yakın tarihe de yer verildi. Türkiye Tarihi müfredata girdi. Mevcut tarih kitaplarında İkinci Dünya Savaşı'na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 2016 yılına kadar devam edecek. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, 1960-1980 darbeleri, 28 Şubat, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi yakın tarihe damgasını vuran gelişmeler yer alacak.

ÖZEL DERS, EK KAYNAK: Öğretim programlarında akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Derslerde öğrencileri zorlayan özel ders, ek kaynak ihtiyaçları doğuran bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklandı.

HER DİNE YER VERİLECEK: Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde konu yoğunluğu azaltılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu olan Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerin daha az anlatılması konusu çözülecek. Yeni kitaplarda İslamiyet haricindeki diğer dinlere daha çok yer verilecek.

PISA-TIMSS SINAVLARI DİKKATE ALINACAK: Dünya ülkelerindeki bütün öğrencilerin bilgilerinin ölçüldüğü ve Türk öğrencilerin ortalamanın altında kaldığı PISA ve TIMSS sınavları da kapsama alındı. Bu sınavlardaki kazanımlar dikkate alınarak konu dağılımı yapıldı.

TEOG, YGS, LYS’DE DEĞİŞİKLİK YOK: Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Taslak programı, 10 Şubat cumaya kadar mufredat.meb.gov.tr sitesinden askıya çıkardık. Hazırlanan bu programlar, birer taslak, nihai metinler değil. Kamuoyunun, paydaşların katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. Bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene, değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir. Atatürkçülükle ilgili Beyaz Kitap dikkate alındı" dedi.

YARIYIL TATİLİNDE ÖDEV VERİLMEYECEK: Sömestr tatilinde öğrencilere ödev verilmemesine ilişkin yayımlanan genelgeye de değinen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "Öğrencilerimize hiçbir ödev verilmemesini istedik. İlla bir şey yapılması istenecekse kendisini zenginleştirecek, kitap okuma, sinemaya gitme, kendi bulunduğu ilin kültürel mekanlarını gezme gibi tavsiyelerde bulunduk. Tatil tatildir. Araya bir başka okul, telafi gibi hiçbir şey koymuyoruz."