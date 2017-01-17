Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul ve ortaokul Türkçe müfredat programında köklü değişikler yaptı. Programa göre, artık öğrencilere Türkçe derslerinde gramer ağırlıklı bir eğitim verilmeyecek. Bu kapsamda daha önceki müfredatta sekizinci sınıfa kadar toplam 494 olan Türkçe müfredat kazanımları, 366’ya indirilerek, sadeleştirildi. Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Türkçe öğretiminin yanında zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Bitişik eğik yazı uygulamasına devam edilen Türkçe programında, PISA ve PIRLS gibi uluslararası sınavlardaki kazanımların ağırlığı da artırıldı. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler yapacak. Geçmiş yıllarda 2. sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, güncellenen programda 5. sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarının içerisine yerleştirildi. Güncellenen programda ilk dört sınıf seviyesinde dil bilgisi kazanımlarına yer verilmedi. Taslakta, yorum gerektiren açık uçlu ve klasik sınavlar, izleme testleri, tema sonu değerlendirme testlerinin de puanlama sistemine getirilmesi planlaması yer aldı. Yenilenen müfredatla birlikte Türkçe dersinin değer aktarımındaki rolü de göz önünde bulundurularak millî, manevi, ahlaka ve evrensel değerler ön plana çıkarıldı. İlkokullardaki hayat bilgisi ve ortaokullardaki sosyal bilgiler derslerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliklerine yer verildi. Birinci sınıftan itibaren hayat bilgisi derslerinde millî günler ve bayramlar başlığı altında işlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, altıncı sınıf sosyal bilgiler derslerinde ayrı bir ünite olarak okutulacak.