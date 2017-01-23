Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,44’lük yükselişle başladı. Endeks, 362,36 puanlık yükselişle 83 bin 429 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,53, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kazandı.