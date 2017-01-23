Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,44’lük yükselişle başladı. Endeks, 362,36 puanlık yükselişle 83 bin 429 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,53, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kazandı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
23.01.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftaya yüzde 0,44’lük yükselişle başladı.
Etiketler : Borsa İstanbul,
440454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/440454.aspx
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