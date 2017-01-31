Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SRC sınav sonuçları için beklentisini sürdüren şoförler, 22 Ocak Pazar günü gerçekleştirilen bu sınavın sonuçlarını araştırmaya başladı.

SRC SONAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

Ulaştırma Bakanlığı'nın garantörlüğünde 15-19 Aralık tarihlerinde başvuruları alınan ve 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilen SRC sınav sonuçları, uzun bir bekleyişin ardından açıklandı.

SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SRC BELGESİ NEDİR?

SRC belgesi standart ehliyet belgesi sahiplerinin, ticari maksatlı kullanılan araçları kullanabilmeleri için alınması gereken bir belge türüdür. SRC belgesi alabilmek için öncelikle muafiyetli ya da kurslu olma durumunuza bakılır ve başvurunuz sırasında buna göre işlemleriniz gerçekleştirilir. Şayet 25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyet almış iseniz TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan sınava ve herhangi bir kursa girmeye gerek kalmadan SRC belgesi alabilmeniz mümkün. Fakat bu tarihten sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlardan herhangi birisine başvuru yapıp, yeterli eğitimi alan ve başvuru şartlarını karşılayan kişiler daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'nca yapılan SRC belgesi sınavı üzerinden 100 üzerinden 60 puan almaları gerek. Bunu alan kişiler SRC belgesi almaya hak kazanırlar.