Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz, eğitim çağında bulunan 850 bin Suriyeliden 483 binine bu imkânın sağlandığını söyledi. Suriyeli öğrencilerin eğitimi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten İsmet Yılmaz “Millî eğitimi yalnızca kendi evlatlarımıza değil, ülkemize bir şekilde sığınmış ve kendi ülkelerinde barınamamış kişilere de vermek istiyoruz. Kişi eğitimsiz olursa bulunduğu her yerde ilave risklere açık demektir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için kendi evlatlarımıza hangi eğitimi veriyorsak, bu insanlara da o eğitimi vermeyi amaç edindik. Nerede Suriyeli varsa lütfen ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerimize, okul müdürlüklerimize gitsinler. Çocuklarını okula kaydettirsinler. Okul çağındaki Suriyelilerin yaklaşık yüzde 50, yüzde 60’ı. Geçen yıllarda bu oran üçte birken, şimdi 3’te 2’ye gidiyor. Ama hâlâ açık var. Önümüzdeki dönemde de Suriyelilerin tamamını kendi eğitim sistemimize alacağız. Kendi evlatlarımıza hangi eğitimi veriyorsak onlara da o eğitimi vereceğiz” dedi.

İmzalanan protokol kapsamında AB’nin Türkiye’ye Suriyeli öğrencilerin eğitimi için 300 milyon avro vereceğini aktaran Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

İlk aşamada 90 milyon avro gönderildi. 90 milyon avroyu nereye kullanıyorsunuz dendiğinde, 4 bin 200 sözleşmeli öğretmen istihdam ediyoruz. Bin 500 tane Arapça öğretmen istihdam ediyoruz. Bunların hepsi 90 milyon avro kapsamında yapılıyor.

Yaz tatilinin uzun olduğunu söyleyenlerin de bulunduğunu ifade eden Yılmaz “Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz. Birçok yerde okul döneminde olduğu gibi, yaz tatillerinde de destekleme eğitimleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.