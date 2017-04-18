Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçiren öğrenciler mangal başında stres attılar. Düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler; TEOG’a sene başından beri yoğun bir program içerisinde hazırlandıklarını, sene içerisinde yapılan bu etkinliklerin hem stres atma hem de motivasyon açısından çok faydalı olduğunu belirttiler.

Yeltekin: “Öğrencilerimizin TEOG’da başarılı olacağına inancımız tam”

Etkinlik boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan ve onlara mangal başında elleriyle servis yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, düzenlenecek ikinci TEOG öncesi tüm okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin belirli bir program dahilinde çalıştığını söyledi.



“Hem grup hem de birebir etütlerle öğrencilerimiz çok yoğun bir çalışma dönemi geçiriyorlar. Bu çalışmalar senenin başından beri devam etmekte. Gerek rehber öğretmenlerimiz gerek danışman ve branş öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle sürekli birlikte oldular.” diyen Yeltekin, yapılan deneme sınavlarıyla da öğrencilerin durumlarının sürekli olarak kontrol edildiğini vurguladı. Yapılan programlar neticesinde öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin arttığını ifade eden Yeltekin, “26-27 Nisan’da yapılacak olan TEOG sınavında öğrencilerimiz başarılı olacaklarına hem kendileri inanıyorlar hem de biz öğretmenler ve yöneticiler olarak tüm kalbimizle inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.