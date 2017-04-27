Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'den bu av sezonunda yapılan hamsi ihracatı da ihracattan elde edilen gelir de azaldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1 Eylül 2016'da başlayıp 15 Nisan 2017'de sona eren bu av sezonunda 23 ülkeye, 1 milyon 46 bin 386 kilogram hamsi satılarak, karşılığında 5 milyon 129 bin 982 dolar gelir elde edildi.

Önceki sezonda ise 1 milyon 142 bin 547 kilogram hamsi ihracatı karşılığında 5 milyon 368 bin 280 dolar gelir sağlanmıştı. Rakamlar karşılaştırıldığında, bu av sezonunda ihraç edilen hamsi miktarı önceki sezona göre yüzde 8,4, ihracat geliri ise yüzde 4,4 geriledi.

Hamsi ihracatında Belçika 255 bin 884 kilogramla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 247 bin 400 kilogramla Fransa, 132 bin 592 kilogramla İtalya, 110 bin 127 kilogramla ABD ve 95 bin 678 kilogramla İspanya izledi.

Azalışın nedeni düşük rekolte, yüksek fiyat

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatında yaşanan azalışın, bu sezon hamsi rekoltesinin düşük, dolayısıyla fiyatların yüksek oluşundan kaynaklandığını söyledi.

Önümüzdeki sezondan umutlu olduklarını belirten Gürdoğan, "Bu av sezonu beklentimizi tam anlamıyla karşılayamadı ama önümüzdeki sezon ihracatta artış yaşanacağını tahmin ediyoruz." dedi.