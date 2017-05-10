Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15-16 Nisan’da yapılması planlanan, ancak sınav tarihine 2017 Referandumunun denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisana ertelenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. 1 Milyon 35 bin 601 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları AÖF’ün resmi sitesinde kimlik bilgileri öğrenilebiliyor.

Bahar Dönemi Final Sınavları ise 3 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF 2017 SINAV TAKVİMİ

29-30 Nisan'da yapılan ara sınavların ardından dönem sonu sınavları 3-4 Haziran'da yapılacak. 2016-2017 üç ders sınavı ise 22 Temmuz 2017'de yapılacak.



SON SINAV: ÜÇ(3) DERS SINAVI NE ZAMAN?

Yeni sınav sistemi içerisinde yer alan üç ders sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır.