Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi girişinde açtıkları stantta ikinci üniversite okumayı düşünenlere bilgiler veren AÖF Denizli Bürosu yöneticileri, merak edilen soruları yanıtladı.İkinci üniversite kapsamında, yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olan veya okuyan öğrencilerin, okudukları veya mezun oldukları programlardan aynı alanda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, iktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebileceklerini belirten AÖF Denizli Bürosu yöneticisi Salih Ercan, ikinci üniversite başvurusunun da oldukça kolay olduğunu belirtti.



Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite kayıt başvurusu için örgün veya uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından Meslek yüksek okullarında okuyan veya mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar, Lisans programlarında okuyan veya mezun olanlar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının Açıköğretim programlarında okuyan veya mezun olanlar, Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun veya okuyan öğrenciler Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans veya lisans programlarından birine kayıt yaptırabilecek.



Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim fakültesinin ön lisans programlarından birine, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün veya uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt otomasyonu bağlantısı 'İkinci Üniversite' linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.