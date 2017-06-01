Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Geçen yıl PKK'lı teröristlerin yaşamı hiçe sayan ve hedef tanımaz saldırılarına rağmen eğitimlerini sürdüren öğrencilerden 6'sı 26-27 Nisan'da yapılan TEOG'da büyük bir başarı göstererek, 120 sorunun tamamını doğru cevapladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, başarılarıyla Nusaybin'in gururu olan öğrenciler ile ailelerini makamında kabul ederek kutladı.

"Nusaybin'de bir ilki yaşattınız"

Öğrencileri tek tek tebrik eden Çetin, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen bu başarının gurur verici olduğunu söyledi.

"Nusaybin'de bir ilki yaşattınız. İlk defa 6 öğrencimiz Türkiye birincisi oluyor. Gururluyuz, sevinçliyiz." diyen Çetin, 6 öğrencinin 120 sorunun tamamını doğru yanıtladığını, 15 öğrencinin 1, 14 öğrencinin ise 2 yanlış yaparak büyük başarı gösterdiğini belirtti.

Çetin, "İkinci gurur kaynağımız da başarılı öğrencilerimiz tek okulda veya tek merkezde değil. En uzak okullardan ilçenin en merkezi okuluna kadar başarı grafiğimiz dağılmış durumda. Öğrencilerimiz geçen yıl eğitimlerinin biraz sekteye uğramasına rağmen Türkiye başarısı gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri, öğretmeleri ve velileri kutlayan Çetin, bu başarının artarak devam etmesi için Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.