Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin merakla beklediği büyük gün geldi çattı... Yüz binlerce adayın beklediği üniversiteye yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Bu süreçte yerleşemeyen ve açıkta kalan öğrenciler üzülmeyin... İkinci kez üniversiteli olma şansını ek yerleştirme verecek. Üniversitelerde merkezi yerleştirmede dolmayan ve yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan öğrenciler yüzünden boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yolu ile öğrenci alınacak.

KURALLARI İRDELEYİN

Bu defa doğru bir tercih hazırlayarak üniversiteli olabilirsiniz. Ancak bütün merkezi yerleştirmelerde olduğu gibi ek yerleştirmenin de kendi içinde kuralları var. Bu kurallara uygun tercih hazırlamadığınız takdirde açıkta kalma riskiniz olduğunu da unutmayın. Ek yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar bu hakka sahip değiller.

ÜCRET BU YIL DA 15 TL

Adaylar ek yerleştirmeye katılabilmek için 15 TL ödeyecek. Bu bedel internet üzerinden yatırılabilecek. Bankalardan ücret ödeme işlemleri ise belirlenen takvim çerçevesinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Ek kontenjan döneminde tercih yaparken, üniversitelerin; kampüs imkânları, uluslararası iş birlikleri, teknolojik altyapısı, akademik kadrosu gibi birçok konu dikkate alınmalıdır. En çok istediğiniz bölümü 1. sırada yer verin, diğerlerini de aynı mantığa göre sıralamanızda fayda var.