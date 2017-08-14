Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında ilk kez herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017'den önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ve ara sınıf öğrencileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim gören öğrencilerin yurt başvuruları bugünden itibaren 20 Ağustos tarihine kadar yapılabilecek. KYK, başvuru süresince 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlara KYK'nin Kurumsal İletişim Merkezi "444 19 61" ya da resmi Twitter destek hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden anında yanıt verilecek.

Yurt başvuruları "e-devlet" üzerinden alınacak

Yurt başvuruları "e-devlet" üzerinden alınacak. "e-devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka "e-devlet" şifresi almaları veya diğer "e-devlet" giriş yöntemlerinden birine sahip olmaları gerekecek.

Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluş nezdinde araştırılacak. Başvuru sonuçları "yurtkur.gsb.gov.tr" kurumsal internet adresinden duyurulacak.

Öğrenim bilgileri mutlaka "e-devlet" üzerinden kontrol edilmeli

Yurt başvuruları, "e-devlet"te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin "e-devlet"teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle "e-devlet"e girerek okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle temasa geçmesi gerekiyor.

Ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusu yapabiliyor

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için, ara sınıf öğrencileri ile yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2017'den önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri de yurt başvurusu yapabilecek. 2017-2018 öğretim dönemi için 30 Haziran 2017'den sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olan veya kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin yurt başvuruları daha sonra alınacak.