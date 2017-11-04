Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırmacıları, büyük bir başarıya imza attı. Büyük fedakârlıklarla çalışan araştırmacılar, suyun kalitesini kısa sürede ölçecek bir sistem geliştirdi. Bu sisteme göre, suyun kalitesi, laboratuvar ortamında üç gün süren kimyasal analizler yerine, çip ve mikrodalga teknolojileriyle 40 dakikada belirlenecek. Sistem hakkında bilgi veren ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şimşek Demir, sudaki bakterilerin algılanması konusunda iki farklı teknolojiyi bir araya getirdiklerini söyledi. Bunlardan birinin çip teknolojisi, diğerinin ise radyo dalgaları temelli teknolojiler olduğunu ifade eden Dr. Demir “Yeni teknolojimiz, suda mikro boyuttaki bakterilerin algılanmasını sağlıyor. Dolayısıyla su yeni kirlenmeye başlasa bile, içindeki çok küçük düzeydeki kirliliği bile tespit edebiliyor” dedi. Araştırmacı yüksek mühendis Ahmet Kuzubaşlı ise, şöyle konuştu: Bu cihaz araçta taşınabilir. Dünyada ve Türkiye’de bu alanda ürüne dönüştürülen ilk teknolojiyi geliştirdik. Özellikle belediyeler ve ambalajlı su üreticileri bu teknolojiyi talep ediyor. Uluslararası patent başvurusu yaptık. Geçen yıl ABD’de katıldığımız sağlık alanındaki yarışmada da birinci olduk.