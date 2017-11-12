Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan Endonezyalıları, başkent Cakarta'da buluşturdu.

YTB'nin başkent Cakarta’daki bir otelde düzenlediği programda, "Türkiye Bursları" kapsamında ülkede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alan Endonezyalı mezunlar bir araya geldi.

Programa, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, YTB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ertürk ile Endonezyalı mezunlar katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Gürbüz, Türkiye’de öğrenim gören buradaki insanları, hem Türkçe bilmeleri hem de Türk halkını tanımalarından dolayı, YTB’nin adında belirtildiği gibi "akraba ve kardeş" olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin son yıllarda birçok alanda hızla geliştiğine dikkati çeken Gürbüz, ilişkilerin artmasıyla iki ülke firmalarının karşılıklı yatırımının arttığını belirtti.

Gürbüz, Türkiye’de üniversite eğitimi gören ve Türkçe bilen buradaki topluluğun, iki ülkenin kazanımları için de en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

YTB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ertürk ise Türkiye mezunları ile burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin farklı coğrafya ve kültürlerden gelen öğrencileri, ülkeye kazandırdıkları bir zenginlik olarak gördüklerini ve bunu son derece değerli bulduğunu aktardı.

Türkiye’nin uluslararası öğrenciler konusunu hiçbir suretle tek taraflı ve çıkar ilişkisi bağlamında düşünmediğinin de altını çizen Ertürk, uluslararası öğrenciler alanındaki çalışmalarını dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler ile kurulacak karşılık ilişkiler açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiklerini kaydetti.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim gören Muhammed Syaroni de, Türkiye’yi yakından tanıma ve eğitim alma fırsatı bulmaktan çok memnun olduğunu dile getirerek Türk misafirperverliğini, yemeklerini ve özellikle de İstanbul'u çok özlediğini belirtti.