Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim ve öğretim yılı başladı. E-Okul çok sık ziyaret edilir hale geldi.Öğrenciye dair tüm bilgilere ulaşmanın en kolay yolu E-okul veli bilgilendirme sistemidir. Öğrenciler ve veliler öğretmenlerin sisteme yüklediği notları hemen görüntüleyebilir. Haftalık ders programı, şube not ortalaması gibi bilgilere de ulaşabilir. Çalışkan öğrencilerin büyük bir merakla beklediği takdir teşekkür için de hesaplama yapabilir.Peki E-Okul veli bilgilendirme sistemine nasıl girilir? Haberimizden kolaylık giriş yapabilirsiniz. İşte E-okul nasıl girilir? Sorusunun cevabı…

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?



E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 - 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 - 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.





MEB 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAKVİMİ



2017-2018 eğitim öğretim yılı 18 Eylül itibariyle başladı. Birinci kanaat dönemi, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. İkinci kanaat dönemi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ve 8 Haziran’da da son ders zili çalacak.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul girişi; e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcıların giriş için; E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi olarak iki seçeneği bulunur. Veli Bilgilendirme sisteminden öğrenciler ve veliler giriş yapabilir. Giriş, T.C. kimlik numarası ve öğrencinin okul numarası ile gerçekleştirilir. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ise öğretmenler tarafından giriş için kullanılır. Öğretmenler de okul tarafından kendilerine verilen şifre ve kullanıcı adıyla giriş işlemi yapabilirler. İsteyen kullanıcılar, E-Okul için mobil uygulamayı da kullanabilirler.

MOBİL E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası'nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.

E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul ile öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi yapılabilir. Dönem sonu yaklaştıkça öğrenciler hangi belgeyi alacağını merak eder. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğrencinin yıl sonu başarı puanı gereklidir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmesi sonucunda oluşur. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanır.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimine göre; 18 Eylül’de başlayan birinci dönem 22 Ocak’ta son bulacak. Yarı yıl tatili, 22 Ocak ve 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

Yarı yıl sonrasında ikinci dönem, 5 Şubat’ta başlayacak ve 8 Haziran’da da son ders zili çalarak yaz tatili başlayacak. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

E-OKUL SİSTEMİ HANGİ AMAÇLA KULLANILMAKTADIR?

Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistem Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, ana okulları, özel eğitim kurumları, orta öğretim kurumları e -okul sisteminde işlem yapmaktadır.

E-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e -karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na erişilebilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.