Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) heyeti, Güney Sudan’da iç savaşın yıkıma uğrattığı eğitim kurumlarının ihtiyacı konusunda bilgi aldı.

Türkiye’nin Cuba Büyükelçisi Hasan Sevilir Aşan ve TİKA Cuba Koordinatörü Yahya Acu, başkentteki Cuba Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cuba Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. John Akech ve üniversite yetkilileriyle bir araya gelen heyet, üniversiteyi gezerek ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Acu, ilerleyen günlerde yetkililerle yeniden bir araya gelerek kapasite geliştirme gibi muhtemel projeleri ele alacaklarını söyledi.

Güney Sudan'da çocukların dörtte üçü okula gidemiyor

TİKA’nın ülkede zayıf olan eğitim sistemine katkıda bulunduğunu ve okuma yazma bilmeyenlerin sayısını sıfıra indirmeyi amaçladığını ifade eden Acu, okullardaki sınıfların yetersiz olması sebebiyle ilkokul ve ortaokullarda ek sınıflar inşa etmek gibi projeleri olduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Akech, iş birliğine hazır olduklarını, üniversitede karşılaştıkları sıkıntılardan birinin enerji olduğunu kaydetti.

İç çatışma sebebiyle yaklaşık 4 milyon insanın yerinden olduğu ve yetişkinlerin dörtte üçünün okuma-yazma bilmediği Güney Sudan'da çocukların dörtte üçü de okula gidemiyor.

Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, ülke nüfusunun sadece yüzde ikisi ilkokul eğitimini tamamlamış bulunuyor.