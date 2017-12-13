Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezuniyet töreninde Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bir konuşma yaptı. Polisin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve emniyetini sağlamak için var olduğunu belirten Bektaş ''Polis gerektiği zaman vatanı için canını feda eden ve üniformasının hakkını veren bir kolluk kuvvetidir. bu anlamda düşmana korku dosta güven veren bu insanlar tarih'den bugüne kadar üzerine düşen görevi yapmış ve yapmaya devam edecektir. Bu anlamda burada mezun olan ve yemin eden bu vatan evlatlarına görev yerlerinde başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından dönem birincisi Tuğrul Kılıç, yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren 10 öğrenciye hediyelerinin verildiği törende 212 öğrenci yemin etti. Yemin töreni sonunda polisliğe adım atan polis adayları kura çekildikten sonra aileleleriyle buluştular.