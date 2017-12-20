Özer, şunları kaydetti: Yılda 2 kere yapmış olduğumuz 5 dil (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) sınavında hizmet çeşitliliğimizi artırmak istedik. Şu anda bu 5 dilden sadece İngilizce için elektronik sınav hizmeti sunabiliyoruz. Bu bağlamda, 2018 yılından itibaren diğer 4 dil için de yılda bir defa elektronik imtihan hizmeti verme kararı aldık. Talep durumuna göre 2019 yılından itibaren bu diller için elektronik sınav sayısını artıracağız.
4 dilde daha e-Sınav yapılacak
20.12.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 08:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılından itibaren Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yapılan 2 sınava ilave olarak yılda bir kez de elektronik sınav (e-Sınav) yapılacağını açıkladı.
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529086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/529086.aspx
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