Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özer, şunları kaydetti: Yılda 2 kere yapmış olduğumuz 5 dil (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) sınavında hizmet çeşitliliğimizi artırmak istedik. Şu anda bu 5 dilden sadece İngilizce için elektronik sınav hizmeti sunabiliyoruz. Bu bağlamda, 2018 yılından itibaren diğer 4 dil için de yılda bir defa elektronik imtihan hizmeti verme kararı aldık. Talep durumuna göre 2019 yılından itibaren bu diller için elektronik sınav sayısını artıracağız.