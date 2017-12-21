Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YTB'den edinilen bilgiye göre, bazı ülkelerde eğitim dönemlerinin daha erken bitmesi nedeniyle adaylar, Türkiye Bursları başvuruları için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu. Bu durum, öğrencilerin kariyer planlamalarına da etki ediyordu.

YTB, bu tür sorunları göz önünde bulundurarak uluslararası öğrencilerin Türkiye’de burslu olarak yükseköğrenim almalarına fırsat veren Türkiye Bursları'nı, dünyadaki eğitim-öğretim dönemlerine göre yeniden düzenledi.

Başvurular 3 döneme ayrıldı

Yeni düzenlemeyle 2018 için başvurular 3 döneme ayrıldı.

Buna göre, Türkiye Bursları'nın 1. dönem başvuruları, 30 Kasım'da sona erdi. Sonuçların duyurulması ise 15 Şubat 2018'de olacak.

Burslar için 2. dönem başvuruları 5 Şubat-5 Mart 2018 tarihlerinde yapılabilecek. Bunların sonuçları 15 Mayıs 2018'de açıklanacak.

3. dönem başvurular ise 16 Nisan-14 Mayıs 2018 tarihlerinde olacak. Başvuruları kabul edilenler 24 Temmuz 2018'de duyurulacak.

Yeni takvimle, 2017'de 163 ülkeden yaklaşık 107 bin başvuru alan Türkiye Bursları’na yeni dönemde toplamda daha fazla başvuru yapılması bekleniyor.