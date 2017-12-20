Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

MEB internet sitesinden yapılan duyuruda, 1416 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçlarının "http://rebus.meb.gov.tr/" adresinden açıklandığı belirtildi.

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2017-YLSY) puanı 70 ve üzeri olan adaylar, tercihlerini ilerleyen zamanda ilan edilecek tarihler arasında "http://www.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adayların sözlü sınavına girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri ise öğrencilerin tercihleri doğrultusunda YLSY puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapmayan öğrenciler ise herhangi bir kontenjana yerleşemeyecek.