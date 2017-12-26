Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişinin beklediği AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? 25- 26 Kasım tarihlerinde güz dönemi sınavına giren öğrenciler, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da AÖF final sınavı tarihini araştırıyor. Peki AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi, sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm AÖF sınavlarının tarihini duyurdu. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF finalleri Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 13 – 14 Ocak 2018 tarihinde düzenlenecek. İşte detaylar...

SINAV TAKVİMİ

AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek

AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 – 03 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, sınava bir hafta kala belli olan AÖF sınav yerlerini “https://ekampus.anadolu.edu.tr/” adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

AÖF'DE DİJİTAL İMZA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarında kağıt israfını önlemek için öğrencilere dijital imza kolaylığı sağlandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi bürolarında kağıt israfını önlemek amacıyla dijital imza kullanılmaya başlandı.

Öğrenciler, çevre dostu proje sayesinde bürolarda belgeleri çıktı almadan imzalayabiliyor.

İmzaların dijitalleştirilmesi ile öğrenciler, kimliklerini doğrulamak için elle yazılmış imza davranış biyometrelerini kullanıyor. İmzalama işlemi sırasında şekil, hız, darbe, kalem basıncı ve zamanlama bilgisi analiz edilerek ekrana yansıtılıyor. İmza tabletleri ile ıslak imza, yasal olarak ıslak mürekkebe eşdeğer dijital imzaya dönüştürülüyor.

Dijital imza uygulamasıyla kağıt, toner, tarama işlemleri, zaman ve insan gücünden tasarruf etmeyi amaçlanıyor.