Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı. Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.
YÖK açıkladı! Yardımcı doçentliğin yerine bakın ne geliyor...
13.01.2018 - 12:27 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yardımcı doçentlik kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi kararı alındı.
Etiketler : yök,yardımcı doçentlik,
535998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/535998.aspx
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