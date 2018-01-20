Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin YEE yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türk dilini ve kültürünü dünyanın birçok ülkesine taşıyan YEE, online eğitim programı "Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı" ile 100 bin kişiye Türkçe öğretiyor.

Türkçe öğrenmek isteyen herkese cep telefonu, tablet ve bilgisayarından kendi başına çalışma imkanı sunan portalda kullanıcılar günde ortalama 15 dakikalarını Türkçeye ayırıyor.

Dil öğretimindeki 4 temel beceriye göre tasarlanan sitede kullanıcılar, binlerce farklı etkinlik ile interaktif şekilde okuma, dinleme, konuşma ve yazma derslerini tamamlayarak Türkçe öğrenebiliyor.

Hiç Türkçe bilmeyenler için belirlenen A1 seviyesinden yüksek düzey olan C1'e farklı eğitim seviyeleri sunan portalda, kullanıcılar kendilerine uygun düzeyden başlayarak Türkçelerini geliştirebiliyor. Çeşitli video ve oyunların da yer aldığı sitede kullanıcılar, eğlenceli bir şekilde Türkçe öğreniyor.

Kullanıcıların yüzde 57'si erkek

Çoğunlukla gençlerin ilgi gösterdiği portalın yüzde 57,63'ü erkek, yüzde 42,37'si ise kadın kullanıcılardan oluşuyor. Kullanıcıların yüzde 76,23'lük büyük çoğunluğu 18-34 yaş grubu genç kitleden, yüzde 19,03'ü 35-54 yaş grubu, yüzde 4,74'ü ise 55 yaş ve üstü gruptan oluşuyor. Sadece gençlerin değil 65 yaş ve üstü kullanıcıların da portala ciddi oranda ilgisi olduğu görülüyor.

Konuşarak, dinleyerek, görerek öğrenme

Kullanıcılar çeşitli gruplara ayrılmış Türkçe kelimeleri 11 farklı etkinlikle kolayca öğrenebiliyor. Etkinliklerde Türkçe bir kelimenin okunuşunu duyan, resmini ve yazılışını gören kullanıcılar kelimeleri kendileri de telaffuz ederek sistem üzerinden puan toplayabiliyor.

Portalda kullanıcılar, arkadaş olarak eklediği kişilerin ve sistemde en yüksek dereceye sahip ilk on kullanıcının puanlarını ve ulaştıkları seviyeyi görebiliyor. Ayrıca portal, puana göre kullanıcılara "yetenekli, sabırlı, dikkatli, bilgili ve çalışkan gibi çeşitli rütbeler veriyor. Anlık paylaşım imkanı sunan site üzerinden, kullanıcılar sosyal medya hesaplarına bağlanarak ilerleme durumlarını ve siteyle ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar.

"Kullanıcı sayısı her gün artıyor"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Şubat 2017'de yayına başlayan portalın bugün itibariyle 159 ülkeden yaklaşık 100 bin kullanıcı sayısına ulaştığını ve bu sayının her gün arttığını ifade etti.

Portalda en çok Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Ekvator, Tunus, Fas, Ürdün, Yemen, ABD ve Almanya'da kullanıcıların bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Ateş, "İnternet üzerinden, fiziksel olarak henüz temas edemediğimiz bölgelere bile güzel Türkçemizi ve kültürümüzü taşıyabiliyoruz. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan kullanıcılar, tartışma ve yorum bölümleri sayesinde her zaman birbirleriyle etkileşim halinde olabiliyor, karmaşık ya da zor bir etkinlikle karşılaştıklarında birbirlerinden yardım alabiliyorlar. Dünyanın bir köşesinden diğerine öğrencilerimiz birbirleriyle Türkçe iletişim kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

YEE'nin olmadığı yerlere de Türkçeyi götürüyor

Dünyanın farklı noktalarındaki 54 Türk Kültür Merkezinde Türkiye'yi; Türk kültürünü, tarihini ve sanatını tanıtan ve Türkçe öğreten YEE, henüz merkezinin bulunmadığı pek çok noktaya Uzaktan Türkçe Öğretimi Portalı ile ulaşıyor ve Türkçe öğrenmek isteyenlere hizmet veriyor. Uzaktan Türkçe Öğretim Portalının kullanıldığı ve henüz enstitünün bulunmadığı ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Angora, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Bangladeş, Belarus, Benin, Bolivya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Cape Verde, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Küba, GKRY, Çekya, Danimarka, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Eritre, Estonya, Etiyopya, Finlandiya, Gabon, Gambiya, Gana, Yunanistan, Guatemala, Gine, Haiti,Honduras, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, Endonezya, Irak, İrlanda, İsrail, Jamaika, Kenya, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Liberya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Mali, Malta, Moritanya, Mauritius, Meksika, Moldova, Moğolistan, Mozambik, Myanmar, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Norveç, Umman, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Portekiz, Porto Riko, Rusya, Ruanda, Suudi Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Uruguay, Özbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve."