Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Şubat ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vakit daha da daralınca sınava giren adaylar tarafından sıkça sorgulanıyor. Binlerce sürücü adayının toplamda 50 soru üzerinden ter döktüğü, geçme notunun 70 olduğu ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 10 Şubat 2018 tarihinde yapılan ehliyet sınav sonuçları 2 hafta sonra açıklanacağı belirtilmişti. Kesin olarak 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ehliyet sınav sonucu öğrenilebilecek ve sorgulanabilecek. İşte 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı...

10 Şubat ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 yılında 5 defa yapılacak olan ehliyet sınavlarının ilki 10 Şubat'ta yapılmıştı. MEB'in düzenlediği ehliyet sınavının soruları ve cevapları 12 Şubat günü adayların erişimine açılmıştı. Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.



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10 Şubat ehliyet sınav sonuçları sorgulama

MEB tarafından düzenlenen 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi en fazla 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Yani ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat ile 25 Şubat tarihleri arasında açıklanacak. Sürücü adaylarının merakla bekledi sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden okuyabilirsiniz.

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

10 Şubat ehliyet sınav sonuçlarından sonra yapılacak ehliyet sınav sonuçları

2 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

10 Şubat ehliyet sınav soru ve cevapları

MEB'in 10 Şubat'ta organize ettiği ve binlerce adayın sonucunu merakla beklediği sınava ait soru ve cevaplar bakanlık tarafında resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar yayınlanan soru ve cevaplara bakarak, tahmini olarak kaç puan alabileceğini hesaplayabilecek.

Ehliyet sınavı baraj puanı nedir?

Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

Ehliyet sınavından sonra direksiyon sınavları nee zaman?

Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandığından sonra başarılı olan sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavı; ana sınav ve ara sınav olmak üzere iki kez yapılacak. Ana sınav 3 Mart ve 4 Mart 2018, 10 Mart ve 11 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Ara sınav tarihleri ise 24 Mart ve 25 Mart 2018, 7 Nisan ve 8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.