Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 bahar dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlandı.

Sonuçlar, "https://yoksis.yok.gov.tr/TS" adresinden öğrenilebilecek.

Öncelikli alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlileri, ALES ve yabancı dil sınav sonuç belgeleri ile lisans transkripti ve öncelikli alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belgeyle en geç 23 Şubat mesai bitimine kadar yerleştirildiği üniversitenin ilgili enstitüsüne başvuracak.