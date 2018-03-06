ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 TUS sonbahar dönemi ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek. 