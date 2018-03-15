Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasına artık saatler kala adayları da heyecan kapladı. Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim görecek üstün yetenekli öğrencileri seçmek üzere yapılan MEB BİLSEM sınavında yine binlerce aday ter döktü. MEB BİLSEM sınavına girenler 16 Mart tarihini bu güne kadar dört gözle bekledi. Millî Eğitim Bakalığının sitesinden duyurulan MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları meb.gov.tr adresin yayınlanacak. MEB BİLSEM 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu; resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında üstün yetenekli öğrencilerin katıldığı MEB BİLSEM sınavına giren öğrenciler tarafından merak içerisinde sorgulanıyor. MEB BİLSEM sınav sonuçları açıklandığı an turkiyegazetesi.com.tr adresinden BİLSEM sınavı sonuçları öğrenilebilecek…

MEB BİLSEM 2018 Sınav Sonuçları Neden Ertelendi? | BİLSEM Sınav Sonucu Ne Zaman Açıklanacak? 2018 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavı sonuçlarının açıklanması ertelendi. Peki üstün yetenekli öğrencileri seçmek amacıyla yapılan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları neden ertelendi? Bilsem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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BİLSEM yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

İstanbul Millî Eğitim Müdürü Yelkenci, BİLSEM'i ziyaret etti İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti.Yelkenci, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi, öğrencilere başarılar diledi.

BİLSEM nedir, ne işe yarar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üstün yetenekli öğrencileri resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında, okul programlarını aksatmayacak şekilde desteklemek amacıyla açılmış bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. 81 ilde 116 merkez bulunmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler bu merkezlerde okul dışı saatlerde özel eğitim programlarına katılırlar.

‘Zeka Küpü’ çocuklarının buluşları BİLSEM Festivali’nde şov yaptı Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği Zeka Küpü projesi kapsamında destek verdiği Bilim ve Sanat Merkezleri’ne (BİLSEM) devam eden 1200 özel yetenekli öğrenci, Antalya’da bir araya geldi.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM'ler 'yetenek üssü' oluyor Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilerin yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi için yeni bir eğitim programına hazırlıyor.

MEB BİLSEM sınav değerlendirme itirazı ne zaman yapılır?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde öğrenci velisi tarafından il milli eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili veliyi bilgilendireceklerdir.

Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.