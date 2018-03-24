Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin Ariana bölgesinde kurs merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, kurumun eski Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Koordinatör Yardımcısı Savaş Gündüz, Belh Sosyal İşler Müdürü Matiullah Matin ve kursiyerler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Belh Sosyal İşleri Müdürü Matin, TİKA'nın Belh vilayetinde yaptığı projelerin unutulmaz olduğunu söyledi.

TİKA'nın kadınlara yönelik açtığı bu kurs sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Matin, ''Ekonomimiz kalkınırsa elimiz uzattığımız her yere ulaşır.'' dedi.

Eski TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk da Afganistan'da kadınların güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

TİKA'nın Afganistan'daki yardımlarının süreceğini dile getiren Bulduk, Türkiye'nin bu yardımları herhangi bir karşılık beklemeden yaptığını ifade etti.

Kursiyerlerin Türkçe şiirler seslendirdiği tören, sertifikaların dağıtılmasıyla son buldu.