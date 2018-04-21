Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması, Antalya Mimar Sinan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplamda 24 bin 320 öğrencinin 16 bin 181 projeyle katılım sağladığı yarışmanın finalinde ise 219 proje değerlendirmeye alındı. 3 gün boyunca Antalya’da süren yarışma finallerinde öğrenciler projelerini alanda sergilerken, yarışmanın tüm kategorilerinde dereceye giren projelerin sahiplerine de yapılan bir törenle ödülleri verildi.



ÖDÜLÜNÜ PROF. DR. ÜNAL VERDİ

Yarışmada danışman öğretmenliğini Erdil İşeri’nin yaptığı ‘Unutulan Zafer: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Osmanlı Toplumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi’ konulu projesi ile Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ercüment Yavuz Korkmaz tarih kategorisinde ikinciliği elde etti. Korkmaz ödülünü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın elinden aldı.



ÇOK CİDDİ BİR SEVİNÇ YAŞATAN ZAFER

Ödül töreni sonrasında duygularını paylaşan Ercüment Yavuz Korkmaz, projesiyle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Projesinin Osmanlı-Yunan harbini inceleyen bir çalışma olduğunu belirten Korkmaz “Savaş, 1897 senesinde gerçekleşiyor ve Osmanlının kazandığı son zafer. Yunanistan topraklarında gerçekleşen bir hadise ve Yunanistan ordusunun içerisinde Avrupalı askerler de ciddi bir şekilde yer tutuyor. Ve Osmanlı 93 Harbinden 20 yıl sonra Avrupalı devletlerin öldüğünü düşündüğü bir zamanda bütün dünyayı şaşırtıyor ve 1 aylık bir zaman içerisinde Yunanistan ordusunu, Yunanistan sınırları içerisinde bozguna uğratıyor. Çok ciddi bir sevince yol açıyor” dedi.

Proje Danışman Öğretmeni Erdil İşeri ise “ "Biz, belgeleriyle, her yönüyle birlikte bu savaşı ortaya serdik" ifadelerini kullandı. Suat Metin İHA