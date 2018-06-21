Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce adayın heyecanlı bekleyişi son buldu. Milli Savunma Üniversitesi, mayıs ayında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama sayfası...



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MSÜ TERCİH SONUÇLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılan ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden tamamlamış ve sonuç açıklama tarihini beklemeye başlamıştı. 11 Haziran’da açıklanması beklenen sonuçlar az önce açıklandı.

Merakla beklenen sonuçlar bir aylık beklemenin ardından açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 21 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edildi.